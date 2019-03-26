Rize'nin Kendirli beldesi esnaflarından Yakup Gör, köpeklere yemek verdiği sırada, ağzı çok dolan köpek bir anda kenarda park etmiş aracın altına girdi. Köpeğin aracın altına kaçtığını fark eden Gör, bir süre köpeğin çıkmasını bekledi. Köpeğin çıkmadığını gören esnaf, bu kez süpürge ile çekerek kendi imkanlarıyla köpeği aracın altından çıkardı.

Köpeğin hareketsiz olduğunu fark eden Gör, tesadüfen oradan geçen Ömer Yılmaz’dan yardım istedi.

Bunun üzerine Ömer Yılmaz, köpeğe ne olduğunu anlamaya çalıştı. Köpeğin boğazına bir şeyin takıldığını fark eden Yılmaz, köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Daha sonra köpeği suyun altına götürerek yüzünü yıkayan Yılmaz, bu kez hayvana suni teneffüs yaptı.

Yılmaz'ın çabaları sonucu köpek bir anda ayılarak kendine geldi.

Ömer Yılmaz, çabaları sonucunda hayvanın ayılmasından çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Yakup arkadaşımız burada hayvanları yedirirken içlerinden bir tanesinin boğazına salam tıkandı. Sonra bana seslendi, müdahale ettik ona. Boğazında kalan salam parçasını çıkarttık. Şoka girdi hayvan, baygınlaştı, nabzı falan düştü. Suya soktum şoktan çıksın diye. Sonra da suni teneffüs yaptım ve hayvan yeniden canlandı. Biz de mutlu olduk. Mutlu olmamak elde değil, sonuçta bir can kurtuldu. Bu insan da olabilirdi. İnsan olmuş hayvan olmuş hiç fark eden bir şey yok, sonuçta can yani" dedi.

Kaynak: AA, İHA