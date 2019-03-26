Adı terörle anılan, ancak yapılan başarılı operasyonlarla birlikte artık gündemi değişmeye başlayan Hakkari'de sosyal hayata dönük çeşitli etkinlikler de yoğun olarak yapılmaya başlandı.

Dağların kenti ve sahip olduğu Zap Vadisi ile ünlü Hakkari'de 2018 yılında kurulan rafting takımı da değişmeye başlayan sosyal yaşamın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Kulüp Başkanlığı'nı Hacı Tansu'nun yaptığı Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Rafting Takımı, Sümbül Dağı'nın eteklerinden Çukurca yönüne doğru giden ve ilkbahar ayları ile birlikte su debisi yükselip coşkulu bir şekilde akan Zap Deresi'nde renkli görüntüler oluşturuyor. 12 kişiden oluşan takımın en önemli hedefi ise, Dünya Şampiyonası'ndan madalya ile dönebilmek.

"Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve şehrimizi temsil etmek"

Kulüp Başkanı Tansu, bahar aylarına girilmesine rağmen halen yoğun kar kütlelerinin bulunduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Zap Deresi'nde haftanın 3 günü yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye Rafting Federasyonu’nun çalışmaları sonrası Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen ve 35 kilometrelik bölümü uluslararası raftig parkuru olarak ilan edilen Munzur Çayı'nda 8-13 Haziran 2019'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nı kazanmak istediklerini anlatan Tansu, "Kulübümüzü 2018 yılında kurduk. Kısa sürede birçok madalya kazandık. Şimdi de Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışıyoruz. İddiamız büyük ve hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve şehrimizi temsil etmek. Destekleriyle yanımızda olan Valimiz İdris Akbıyık ve Rektörümüz Prof.Dr. Ömer Pakiş'e de teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA