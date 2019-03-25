Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti ilçesi, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun saklı cenneti olarak da adlandırılıyor.

Turizm sezonunda bölgeye giden yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan ilçe, özellikleri sayesinde konuklarını cezbediyor.

Yaklaşık 2 yıl önce İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde parlak bir sezon geçiren ve 600 bin civarında konuk ağırlayan ilçenin bu yıl, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle daha çok turist çekmesi bekleniyor.

"Batık kent"te keyifli mola

Halfeti'ye giden ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan ve "batık kent" olarak nitelendirilen Savaşan Köyü'nü tekne turuyla geziyor.

Teknelerde çalan müzikler eşliğinde keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulan konuklar, buradaki terk edilmiş farklı yapıdaki evleri ve su altında kalan caminin minaresi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor.

Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül" bitkisini de görebiliyor.

Turizm sezonunun açılmasıyla yoğunluğun arttığı, özellikle hafta sonları tekne ve otellerde yer bulmanın neredeyse imkansızlaştığı ilçede, belediyenin yürüttüğü çalışmalar özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

"Yabancı turist beklentimiz var"

Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal, ilçeye ilginin artmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Halfeti konum itibariyle Gaziantep ve Şanlıurfa'nın ortasında bulunuyor. Dolayısıyla iki taraftan insanları bir şekilde ağırlayabilecek bir potansiyele sahip. Bu yıl özellikle yabancı turist anlamında bir beklentimiz var. Hem konaklayan hem tekne turlarına katılan hem de dalış sporlarına katılacak yabancı turist sayısında artış olacağını düşünüyoruz."

Geçen yıl yaklaşık 600 bin kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini anlatan Özdal, "Bu yıl bu rakamın rahatlıkla 1 milyonu aşacağını düşünüyoruz. İlçede 135 tekne var şimdiden bu tekneler dolmaya başladı. Tur acenteleri artık Halfetisiz organizasyon yapmıyor. Dolayısıyla Halfeti'ye ilgi artıyor ve bu durum bizi mutlu ediyor" dedi.

"Sakin şehrimiz baharla hareketlendi"

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Şeref Albayrak ise, göreve geldikten sonra turizm kenti Halfeti'de önemli hizmetler yaptıklarını belirtti.

Sahil düzenlemesinden tekne turlarına, otoparka ve konaklamaya kadar birçok konudaki sorunları kısa sürede çözdüklerini aktaran Albayrak, şöyle konuştu:

"Geçen yıl turizmde çok yoğun bir dönem geçirdik. Bu yıl ise beklentimizi daha da artırdık. Normalde hafta sonu yoğunluk oluyor ama bunu hafta içine de yaymayı planlıyoruz. Sakin şehrimiz baharla hareketlendi, havaların ısınmasıyla yoğunluk arttı. Hafta sonu 5 bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu durum turizmcinin yüzünü güldürüyor. Nisan ve mayıs aylarında bu sayının artacağını öngörüyoruz. Umarım yaptığımız çalışma ve kampanyalarla yabancı turistleri de buraya çekebiliriz."

Kaynak: AA