Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlanıyor.

Artvin, Adıyaman Burdur...

Çocuklar, bu yörelerin folklor oyunlarıyla 23 Nisan'da sahne alacaklar. Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki Demirsaç İlkokulunun Suriyeli öğrencileri, oyunları hızla öğreniyor.

"Sadece Türkçe dil eğitimi vermiyoruz"

Folklor öğretmeni Özdoğan Güzeloğlu, öğrencilerin 3-4 oyunu hemen hemen öğrendiğini söyledi.

"Bizleri sevdiler, biz de onları sevdik. Hiçbir ayrılık olmadan yolumuza devam ediyoruz."

Proje öğretmeni Arda Gül ise, "Öğrencilerimize sadece Türkçe dil eğitimi değil, sosyal faaliyetlerde bulunması için kültürümüzü de öğretiyoruz. Bunlardan birincisi de yörelerimize ait halk oyunları ekibi oluşturmak oldu" dedi.

Folklor eğitimi, Demirsaç İlkokulu idaresince bir uyum programı olarak hayata geçirildi.

Haber: Ümit Ülker