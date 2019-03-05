Onu ölmek üzereyken buldu, bakımını yaptı, sahiplendi. "Kanki" ismini verdiği kedi, yaptığı hareketlerle kısa sürede kendini sevdirdi.

Davut Kuş, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde market işletiyor. Bir gün iş yerine giderken yolda soğuktan donmak üzere olan anne kedi ve 2 yavrusunu buldu. Onlara dükkanına götürüp bakmaya başladı.

Davut Kuş, "Ölmek üzereydi, yavruları da ölmek üzereydi. Bunu görünce acıdım, 2'sini depoya aldım. Kartonun içine bezi serdim, tüylü şeyler koydum, birkaç gün baktım" dedi.

Davut Kuş'un bütün çabalarına rağmen yavru kediler birkaç gün içerisinde öldü.

Anne kedi ise, kısa sürede kendini toparladı. Rizeli marketçi, yaptığı hareketlerle kendini sevdiren kediyi sahiplendi.

"Kanki" ismini verdiği kedi, iki ayak üzerine kalkıyor, kafa tokuşturuyor.

Kedi, hareketleriyle mahallenin maskotu haline de geldi.

Müşteriler, markete geldiğinde önce Kanki'yi seviyor, sonra alışveriş yapıyor.

Kaynak: TRT Haber