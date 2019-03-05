Yalçın ailesi, doğumdan birkaç hafta sonra ilk çocukları olan Rıdvan'ın Down sendromlu olduğunu öğrendi. Anne ve babası birçok ön yargı ve olumsuz yoruma aldırış etmeyerek Rıdvan'ın tüm engelleri aşabileceğine inandı ve kendilerini ona adadı.

5 yaşına kadar yürümekte bile zorlanan, ailesinin ve doktorlarının üstün gayretleri o yaştan itibaren hızlı bir gelişim gösteren Rıdvan, yeteneklerini fark eden spor hocası sayesinde onlarca madalya kazanan bir sporcu oldu.

Atletizmde kazandığı 40'tan fazla madalyanın yanı sıra, yüzme, dans gibi alanlarda da ilgi ve yeteneği olan Rıdvan, güçlü hafızası sayesinde Kur'an-ı Kerim okuyor ve dini bilgilerini sevdikleriyle paylaşıyor.

17 yaşındaki Rıdvan, Türkiye'de kazandığı madalyalarına Avrupa ve dünya şampiyonluklarını da eklemek istiyor.

"Umudumuzu kaybetmedik"

Anne Aygül Yalçın, doğumdan birkaç hafta sonra Down sendromlu olduğunu öğrendikleri Rıdvan'ı tüm ailenin bir engel değil bir mucize olarak gördüklerini söyledi.

Oğulları 8 aylıkken özel muayenehanesine götürdükleri bir doktorun kendisine verdiği cevap karşısında şok yaşadığını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Doktor bize 'Rıdvan'ın kas gelişimi yetersiz, korkarım hep böyle kalacak. Belki yürüyemeyebilir' dedi. Bunun üzerine doktora şu cevabı verdim: 'Çocuğum yürüyecek, hatta koşacak. Onu at gibi koşturmak için elimden geleni yapacağım' O günden itibaren eşim ve ailesinin de desteğiyle hiç durmadan çalıştık. Rıdvan da aynı şekilde hiçbir şekilde vazgeçmedi. Bugünlere bu kararlılık sayesinde geldik. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik ve insanların söyledikleri ile hareket etmedik."

"Tek rakibim Usain Bolt"

17 yaşına geldiğinde Türkiye'de 40'tan fazla madalya kazanan ve tüm Down sendromlular için örnek bir hikayesi olan Rıdvan, sürekli antrenman yaptığını dile getirdi.

Rıdvan, "Okula gittiğim günlerde bile vakit bulduğumda koşuyorum ve antrenman yapıyorum. Antrenörüm Tahir Sülük benimle özel olarak ilgileniyor. Onu, ailemi ve bana destek veren herkesi çok seviyorum. Tabii ki rakiplerim de var ama hepsini geçeceğim. Tek rakibim Usain Bolt. İnşallah onu da geçeceğim yakında. Sporun yanında yüzmeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim'den sureler ezberliyorum ve büyüklerime namaz kıldırıyorum, bildiklerimi onlara anlatıyorum. Tüm insanlara inandığımızda başarılı olabileceğimizi göstermek istiyorum" dedi.

Hedef, 2021 Dünya Atletizm Şampiyonası

Rıdvan'ın babası Hüdaverdi Yalçın da Rıdvan'ın çok eğlenceli ve duygusal bir genç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Rıdvan'la vakit geçirmek bizim için bir mutluluk kaynağı. Onu bir armağan olarak görüyoruz. Hedefimiz 2021'de Dünya Atletizm Şampiyonası'nda dünya birinciliği kazanmak ve Tahir Hoca bu konuda elinden geleni yapıyor. Portekiz'de 2018'de düzenlenen yarışlarda kendinden yaşça oldukça büyük olanlarla yarıştı. Uzun atlamada 9. oldu fakat koşuda bir ödül alamadı. Uzun atlamada Türkiye 2.'liği var. Toplamda 40'dan fazla madalyası var. Rıdvan'ın neşesi ve umudu sadece bizim için değil engelleri aşmak isteyen tüm aileler için de örnek teşkil ediyor. Onunla gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA