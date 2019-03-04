Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim gören Oğuz Özgür ve Ahmet Ercan Kaya, okullarının bahçesindeki sokak köpeklerinin üşüdüğünü görünce bir proje hazırladı.

Öğrenciler, okulun biyoloji öğretmeni Muzaffer Efe'den destek aldı ve sokak hayvanlarını soğuktan korumayı sağlayan bir kulübe tasarladı.

Öğrencilerin projesiyle, güneşten alınıp aküyle depolanan enerji, kulübedeki ısıtmalı halıya aktarılarak sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi sağlanıyor.

2 öğrencinin projesi, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bursa Bölge Sergisi'nde yer alıyor. Öğrenciler, "Değerler Eğitimi" dalında katıldıkları yarışmada birincilik hedefliyor.

"Bizim kadar onların da bu dünyada yaşama hakkı var"

Projenin danışmanı biyoloji öğretmeni Muzaffer Efe, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Öğrencileriyle ilk önce şehir elektriğinden yararlanarak kulübe yapmayı planladıklarını belirten Efe, ancak sonradan daha çevreci bir proje tasarladıklarını anlattı.

Öncelikle öğrencilerin çizim yaptığını söyleyen Efe, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz projeyi hazırladı ve gerekli malzemeleri aldık. Projeyi yaklaşık 100 liraya mal ettik. Kulübenin çatısına monte ettiğimiz panel, güneş enerjisini alıp aküyle depoluyor. Bu enerji, halı altı ısıtma minderi sayesinde ısı olarak aktarılıyor. Kulübenin içi termostat sayesinde 20 derece sıcaklıkta oluyor."

Efe, önemli olanın insani değerleri artırdığını belirterek, "İnsanların sokak hayvanlarına bakışını değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim kadar onların da bu dünyada yaşama hakkı var. Ayrıca projeyle ilgili birkaç belediye ve firmayla görüştük. Sokak hayvanları için yaptıkları çalışmalarda bizden destek alacaklarını söylediler" dedi.

Kaynak: AA