Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Külcüler Mahallesi'nde Muhittin Poyraz isimli vatandaş, mahallesinde kafasında pet şişe ile gezen bir köpek olduğunu gördü. Köpek, pet şişeyi çıkaramadığı için günlerdir açtı.

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına yapılan ihbar üzerine, görevliler mahalleye gitti. Daha sonra köpeğin kafasındaki şişeyi çıkarıp, tedavisi için barınağa götürdüler.

En az 3 gündür köpeğin başında pet şişe ile gezdiğini belirten mahalle sakini Muhittin Poyraz, “Çocuklarım ve eşim köpeği yakalamak için çok uğraştı. Yakalayabilseydik başındaki pet şişeyi çıkaracaktık. Bunu başaramayınca hemen gazetecileri aradım. 1 saat bile geçmeden belediyenin ekibiyle birlikte gelerek köpeğin acısına son verdiler” dedi.

Kaynak: İHA