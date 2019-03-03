İstanbul'un Sefaköy ilçesi muhtarı Yaşar İnan 80 yaşında. Çocukluğunda adı Safraköy olan semtte, Tevfikbey Muhtarlığı'nı kurdu. Tam 50 yıldır mahallede muhtarlık yapıyor.

50 yıldır taşıdığı bayrağı gençlere devredecek

Daha önce kurucu meclis üyesi olduğunu söyleyen Yaşar İnan, şöyle konuştu:

"50 yıl oldu muhtarlık yapıyorum. Daha önce de burada kurucusu meclis üyesiydim. Ben kurdum, Tevfikbey Mahallesi olarak ben isimlendirdim."

Yaşan İnan, 10 dönem üst üste muhtar seçildi. 14 tane belediye başkanıyla çalıştı.

Amacı artık muhtarlığı gençlere bırakmak.

"Noktalıyorum, 31 Mart'ta son bulacak. İşte yeni gençlere bırakıyoruz artık. Biz de gençlere yardım edeceğiz."

"Biz devletin ilk temsilcisi, ilk basamağıyız"

Ona göre iyi bir muhtar olmak adil ve eşit davranmaktan geçiyor. Pek çok konuda donanımlı olmanın da önemine şu sözlerle işaret etti:

"Buranın avukatı sensin, doktoru, yol göstericisi, hocası, her şeyi sensin. Muhtarlıktan vatandaş güler yüzle çıkarsa devletin bütün dairelerini, bütün dairelerini aynı görür. Biz devletin ilk temsilcisi, ilk basamağıyız."

Emektar muhtar, mahallede yaşanan hemen her olaydan haberdar.

"Öyle olaylar oluyordu ki, kız ailesinden kaçtığı zaman karakol yediemin olarak bizlere veriyordu. Nikah gününe kadar 1 hafta 10 gün kız bizde kalırdı. Nikah olur, sonra ailesine teslim ederdik."

Deneyimli muhtar, en çok seçim heyecanını özleyeceğini söyledi. Hatta o kadar ki son nefesine kadar seçimleri takip edeceğini vurguladı.

Tavsiyesi "dürüstlük"

Yüzlerce kız isteme törenine katıldı, mahalle sakinlerinin düğününde, cenazesinde hep yanlarında oldu.

Mahalleli de ona 50 yıl boyunca sahip çıktı. Gelini Nesrin İnan, kayınpederini şöyle anlatıyor:

"Babam, herkesin babası, amcası, doktoru, psikoloğu olmuş. Herkesin derdine ortak olmuş, cenazesinde bulunmuş, düğününde bulunmuş."

Tecrübeli muhtarın, muhtar adaylarına tavsiyesi de var:

"Dürüst olan bir insan muhtarlık yaptığı müddetçe, yolda da saygınlık kazanır, bir düğüne gittiğinde de camiye gittiğinde de ama o muhtar o saygınlığı muhafaza edebilirse."

Yaşar İnan, bayrağı gelinine teslim etmek istiyor. Ancak, "Kim kazanırsa ona yardım edeceğim" diyor.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Görüntü: Ahmet Burak Karaahmetoğlu