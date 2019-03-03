75 yaşındaki Mehmet Emin Özer Adıyaman'ın Turuş Köyünde yaşıyordu.

41 yıl önce eşini ve 4 çocuğunu arkasında bırakarak, iş bulmak ve borçlarını ödemek için evinden ayrıldı. Yıllarca arandı ama kendisinden hiç haber alınamadı.

Zamanla umutlar yitirildi, hakkında gaiplik kararı alındı. O ise ne geriye dönebildi, ne olduğu gibi kalabildi.

Nüfus dairesinde gerçek ortaya çıktı

Bir gün tedavi olmak için kimlik çıkarmak istedi. Konya'da Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda durumu fark edildi.

Mehmet Emin Özer'in yeğeni durumu şöyle anlattı:

"Geçen hafta perşembe günü Konya’dan bir haber geldi. Bize fotoğrafı gönderildi bu kişi aradığınız kişi mi denildi. Baktık evet hemen kendisini tanıdık, yıllar geçmiş olsa da."

41 yıl sonra akrabalarıyla özlem giderdi

Özer, yetkililerin çabası sonucu ailesi ile buluştu, 41 yıl sonra kardeşleri ve yeğenleri ile hasret giderdi.

Özer, tepkilerinden çekindiği için eşi ve çocukları ile ilerleyen günlerde görüşecek.

Kaynak: TRT Haber