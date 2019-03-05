Ağrı'nın Aşağı Toklu köyünde kışın dondurucu soğukların etkisiyle tamamen donup metrelerce buz sarkıtları oluşan şelale, son dönemde Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki doğa sporcularının gözdesi haline geldi.

Özellikle dağcılık ve kış sporları için tercih edilen Aşağı Toklu Şelalesi, tırmanış imkanları başta olmak üzere buz kalitesiyle ekstrem doğa sporcularının taleplerine karşılık veriyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklığı, 2 bin 100 metrelik rakımı, kolay ulaşım sağlanan yürüyüş yolu ve 12 metrelik yüksekliğiyle dikkat çeken şelale, doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini memnun ediyor.

"Harika bir buzul tırmanış alanı"

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) Başkanı Ümit Sönmez, şelalenin buzul tırmanışı için oldukça uygun olduğunu söyledi.

Dağcılar olarak bölgede birçok buzula tırmandıklarını anlatan Sönmez, "Bölgede dağcılık, kaya tırmanışı ve doğa yürüyüşü yapıyoruz. Bunun yanı sıra böylesine güzel buzulların oluştuğu şelalelere tırmanıyoruz. Bu şelale zamanla birçok buzul tırmanışçısı tarafından tercih edilecek" dedi.

Şelalenin bulunduğu alanın kolay ulaşılmasının önemli olduğunu vurgulayan Sönmez, şöyle konuştu:

"Keyifli bir parkur. Bu bölgede olabildiğince, hava şartlarının bize imkan verdiğince dağcılık sporunu yapmaya çalışıyoruz. Bu şelale son zamanlarda adından bahsettirmeye başladı. Biz de bu şelaleye bir tırmanış yapmak istedik ve iyi ki yaptık. Harika bir buzul tırmanış alanını tanımış olduk."

Kaynak: AA