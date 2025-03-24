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Yaşam
24.03.2025 16:01

Kızılay'dan Ramazan ayında milyonlarca ihtiyaç sahibine destek

Türk Kızılay, "Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla Ramazan ayında milyonlarca ihtiyaç sahibine fitre, fidye, iftarlık ve gıda kolileriyle destek oluyor.

Kızılay'dan Ramazan ayında milyonlarca ihtiyaç sahibine destek

Türk Kızılay, Ramazan yardımları arasında yer alan fitre, fidye, iftarlık ve gıda kolilerini yüz binlerce ailenin sofrasına taşıyor.

Yardımseverlerin emanetlerini doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde, şeffaf ve hesap verilebilir yöntemlerle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, "Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla yola çıktığı Ramazan yardımlarıyla el uzatmayı hedeflediği 7,1 milyon insana desteğini sürdürüyor.

Kızılay, sofralara bereket olan bağışlarla gıda, nakdi destek sağlarken dayanışmayı yaşattığı iftar sofralarıyla da sıcak yemek oluyor.

Kızılay'dan Ramazan ayında milyonlarca ihtiyaç sahibine destek

Yardımseverler, hane halkına göre hazırlanan gıda yardımları için belirledikleri miktarda bağış yapılabiliyor. Fitre ve fidyesini kolay yoldan vermek tüm operatörlerden Ramazan’a özel kullanıma sunulan 1877 numaralı kısa mesaj hattına FITRE, FIDYE, İFTAR veya SAHUR yazarak attığı her mesaj için 180 TL’lik bağış yapabiliyor. Aşevlerine ve iftar sofralarına destek olmak isteyenler 180 TL öğün bedelinin katları olacak şekilde katkı sunabiliyor.

Kızılay'dan Ramazan ayında milyonlarca ihtiyaç sahibine destek

Vatandaşlar, bağışlarını "kizilay.org.tr" internet sitesi üzerinden, tüm bankalardan, mobil bankacılıktan, şubeler ve temsilcilikler aracılığıyla ya da 168 çağrı merkezi aranarak da ulaştırabiliyor. Ayrıca Kızılay kolay bağış uygulamasından da bağışın takibi yapılabiliyor.

Fitre, Ramazan ayı boyunca maddi durumu iyi olan Müslümanlar tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen mali bir ibadet olarak öne çıkıyor. Ramazan Bayramı’ndan önce verilmesi gereken fitre, borçlulara, yolculara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor. Ancak anne, baba, dede, nine, çocuklar ve torunlara fitre verilmesi uygun görülmüyor.

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