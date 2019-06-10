Onun derisi, kemikleri kadar hızlı gelişemiyor. Epidermolysis bullosa hastası Ayşenur Aşkım Seymen'in parmakları yapışıyor ve yaralı sürekli kanıyor.

15 yaşındaki Seymen, nadir görülen hastalığı nedeniyle ortaöğretimini evinde tamamladı. İnternette gördüğü ebru sanatına ilgi duyan Seymen, 3 yıl önce tarihi Alacahan'da açılan kursa katıldı.

Ebru eğitmeni Songül Kartal'ın desteğiyle 2 elinin arasına aldığı fırçayla ebru yapan Seymen, azmiyle takdir topluyor.

Seymen, sanata olan sevgisi ve yeteneği sayesinde geçen yıl 100 eserden oluşan ilk kişisel sergisini açtı.

"Yaşadığımız sürece pes etmemeliyiz"

Ayşenur Aşkım Seymen, doğduğu günden beri kelebek hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Ebru sanatını gördüğünde yapmak için çok heveslendiğinden bahseden Seymen, "Bu sanatı çok sevdim. Alacahan'a gelip Songül hocadan eğitim alıyorum. Ebru yaparken çok mutlu oluyorum. Bana huzur veriyor. İyi geliyor" dedi.

Seymen, kendisi gibi bu hastalıkla mücadele eden kişilere tavsiyelerde bulundu.

"Kimse kendisini eve kapatmasın. Yaşadığımız sürece pes etmemeliyiz. Ebru yaparken hocam bana yardım ediyor. Renklerle uğraşmayı seviyorum. Geçen sene de ilk kişisel sergimi açtım."

Ebru sanatında başarılı

Songül Kartal ise, Ayşenur ile bir arkadaşının yönlendirmesiyle tanıştığını belirtti. İnternette kelebek hastalığıyla ilgili araştırmalar yaptığını, kurstaki diğer öğrencilerini ve ortamı Ayşenur'a göre ayarlamaya çalıştığını anlattı.

Kursa anne ve ablasıyla devam eden Ayşenur'un, ilk geldiğinde kollarında aparatlar olduğunu vurgulayan Kartal, şunları söyledi:

"Böylelikle ebru yapması daha kolay oluyordu. 2 yıl boyunca düzenli olarak kursa devam etti ancak bu yıl kurs saatleri kendisine uygun olmadığı için çok fazla gelemedi. Ebru sanatını çok seviyor, sevdiği için de başarılı oluyor. Ayrıca bu sanata çok fazla yeteneği var."

Kartal, ailesinin desteği olduğu için Ayşenur'un bu sanatta çok ilerlediğine dikkat çekerek, "Devletin ve kurumların da Ayşenur gibi çocuklara özel projelerle destek vermesi gerekiyor. Bu çocukların eve kapanıp oturmak yerine toplumda yer almaları gerekiyor" dedi.

Kaynak: AA