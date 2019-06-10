Kırklareli'ne 100 kilometre uzaklıktaki longoz ormanları, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Longozlar, çeşitli kuş, balık ve ağaç türleri, eğrelti otu, nilüferlerin yanında göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlere de ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde içerisinde 4 gölün yer aldığı longoz yürüyüş parkurları, hayvan popülasyonu ve doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, özellikle su menekşeleri ve nilüferleriyle ziyaretçilerini etkileyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırıyor.

Mert Gölü içerisinde kano ile gezinerek longozun zengin florasına tanıklık etmek mümkün. Ağaçların arasında kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını, birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.

Temiz havası ve doğal ortamlarıyla insana huzur ve dinginlik veren yapıya sahip longozlar, içerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 çeşit kuş barındırıyor.

Birçok doğa harikasını içinde barındıran ormanda yer yer iklim koşullarına direnen ağaçların yeşilliği, gün kırmızısı, gök mavisi ve beyaz bulutların birleştiği noktada gökkuşağı renklerini seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

"Bu ormanların güzelliği ancak görülerek hissedilebilir"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İğneada Longoz Ormanları'nın Türkiye'nin ve Avrupa'nın, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük ormanı olduğunu söyledi.

Bilgin, longozların yazın yeşilliği, sonbaharda renk cümbüşü, kışın beyaz gelinliği ve ilkbaharda da rengarenk görünümüyle görenleri kendisine hayran bıraktığını vurguladı.

Longoz ormanlarının, dünyada varlığını sürdüren sayılı ormanlardan olduğunu anlatan Bilgin, "Dünyada eşine rastlanılamayacak kadar güzel. Longoz ormanlarımızın içerisindeki göllerin denizle buluşması, kuşların sesleri, doğanın yeşilliği görülmeye değer. Bu ormanların güzelliği ancak görülerek hissedilebilir" dedi.

Kaynak: AA