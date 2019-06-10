Bolu, temiz havası ve doğal güzellikleriyle "tabiatın kalbi" olarak adlandırılıyor. Bu nedenle de şehri her mevsim binlerce turist ziyaret ediyor. Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yerlerin başında ise milli parklar ve tabiat parkları geliyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatilinde Yedigöller Milli Parkı'nı 16 bin, Abant'ı 34 bin 551, Gölcük'ü 30 bin 381, Göksu'yu bin 140, Sünnet'i 334, Sülüklü Göl'ü 807, Beşpınarlar'ı 358 ve Kara Göl Tabiat Parkı'nı bin 227 kişi ziyaret etti.

Yoğunluk nedeniyle Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parklarında uzun araç kuyrukları oluştu, piknik alanları doldu.

Bayram tatili süresince parklarda, jandarma ekipleri tarafından vatandaşların güzel bir tatil geçirmesi için önlemler alındı.

Kaynak: AA