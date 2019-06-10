65 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığında...

Antalya Havalimanı'nda parçalara ayrılarak TIR'larla Edirne'ye taşınan dev yolcu uçağı, balıklara yuva olması için Saros Körfezi'ne batırılacak.

Projeyi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği yürütüyor. Montajı tamamlanan ve kimyasal atıklardan temizlenen uçağın 1 ay içinde batırılması planlanıyor.

Projenin amacı balık popülasyonunu zenginleştirmek

Daha önce de heykeller batırılan Saros Körfezi, 144 balık ve 78 deniz bitkisi türüne ev sahipliği yapıyor. Körfez aynı zamanda, 34 tür deniz süngerinin de doğal yaşam alanı.

Edirne Saros Turizm Altayapı Hizmet Birliği (ESTAB) Başkanı Süleyman Gürsel, yolcu uçağının İbrica Limanı'na taşındığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Buradaki projemizin asıl amacı balık popülasyonunun artırılması ve dalış turizmine katkı sağlamak. Projemiz aynı zamanda en büyük yolcu uçağı batığı olma özelliğine sahip."

Bu şekilde oluşturulan yapay resifler, bölgedeki balık popülasyonunu zenginleştirme amacı taşıyor.

Haber, kamera: Necdet Uybaş