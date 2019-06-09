Sağlık Bakanlığı, 2011 yılında doğru ilaç kullanımı konusunda çalışma başlattı. Bu çalışmalarda, ülke genelinde antibiyotik kullanım oranını düşürmek için eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Artvin'de de yürütülen çalışmalar sayesinde antibiyotik kullanım oranı düştü.

Artvin üst üste 7 yıl birinci oldu

Artvin Sağlık Müdürü İrfan Akalın, gereksiz antibiyotik kullanımının tüm dünyada acil tedbir alınması gereken ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Akalın, akılcı antibiyotik kullanım oranı açısından Türkiye'nin, yüzde 10 civarındaki Avrupa Birliği'ne yaklaştığını vurguladı.

"Ülkemiz, 2011 yılında yüzde 21,14 antibiyotik kullanım oranına sahipti. Her geçen yıl bu oran düştü ve 2018 yılında 15,81 seviyesine kadar geriledi. Sağlık Bakanlığımızın bir süre önce açıkladığı 2018 verilerine göre Artvin yüzde 15,81 ile Türkiye birinciliğini ardı ardına 7'nci kez elde etti. İlimizdeki bu rakamı, önümüzdeki yıllarda yüzde 10'lar seviyesine indirmeyi hedefliyoruz."

"İhtiyaç olmaması durumunda ısrarla talep edilmemeli"

Antibiyotik kullanım oranını daha da düşürmek için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Akalın, vatandaşların ilaç kullanımı konusunda dikkat etmelerini istedikleri hususları şöyle sıraladı:

"Doktor tarafından reçete edilmeyen başta antibiyotikler olmak üzere başka ilaçların kullanılmaması, yazılan ilaçların reçetede tarif edilen uygun doz ve sürede kullanılması çok önemli. İhtiyaç halinde zaten yazılacak olan antibiyotikler, ihtiyaç olmaması durumunda ısrarla talep edilmemeli. Unutmayalım ki hiçbir ilaç masum değil, her ilaç amacında kullanılırsa etki eder. Eğer bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullanılması halinde bakterilerde ilaçlara karşı direnç gelişmesine ve bundan sonra hiçbir ilaçla tedavi edilememesi gibi ciddi sorunla karşılaşılabilir."

Kaynak: AA