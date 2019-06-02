SGK BasÄ±n ve Halkla IÌ‡lisÌ§kiler MuÌˆsÌ§avirligÌ†inden yapÄ±lan acÌ§Ä±klamada, Ramazan BayramÄ± tatili dolayÄ±sÄ±yla sagÌ†lÄ±k hizmet sunucularÄ±nÄ±n 2019 MayÄ±s doÌˆnemi icÌ§in SGK'ye teslim etmesi gereken recÌ§ete ve faturalarÄ±n teslim suÌˆresinin 21 Haziran'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Kaynak: AA