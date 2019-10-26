Kayseri'nin Talas ilçesindeki Reşadiye Mahallesi'nde, 3 bin metrekare alana kurulan Pati Köy, açıldı.

Açılışa, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ve hayvanseverler katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Talas Belediye Başkanı Yalçın, 500 köpek kapasiteli bir rehabilitasyon merkezi kurduklarını belirterek, kendi kendine yetemeyen, dış ortamlarda yaşayamayacak, güçten düşmüş, mağdur sokak köpeklerine yardım etmeyi amaçladıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

2 bölümden oluşuyor

Merkezin iki bölümden oluştuğunu anlatan Mustafa Yalçın, şöyle konuştu:

"Birinci mekan köpeklerle ziyaretçilerin buluşacağı bölüm, ikinci mekanda ise üç mağaradan oluşan bakım yerleri var. Yavrular ayrı, hastalar ve büyük köpekler ayrı yerlerde tutuluyor. Burada temel hedefimiz köpeklerin doğal ortama, yaşam şartlarına uygun hale getirilmesi. Hayvanlar bizim canımız, gönül dostlarımız, onlar için ne yapsak az. Yaşamın olduğu her yerde ölüm de var."

[Fotoğraf: AA]

Hayvan mezarlığı fikri

Hayvanların insanların dostları olduğunu belirten Yalçın, "Bundan sonraki adımımız bir hayvan mezarlığı yapmak. Hayvanlarını çok seven çocuklarımızın, insanlarımızın hayvanları ölünce mezar yerleri belli olsun. Ziyaret etmek istiyorlarsa etsinler. İlaçlaması, bir bakıma defni, insana ve o mahluklara da yaraşır şekilde olsun, korunaklı olsun" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de doğal ortama yapılan merkezde fiziki ve tıbbi açıdan her türlü detayın düşünüldüğünü söyledi.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ise hayvan hakları konusunda belediyelerle hareket edebilmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da hayvanları sevmeyenlerin insanları da sevemeyeceğini belirtti.

Kaynak: AA