Mahallede sigara içenleri tek tek tespit ettiler. Sigarayı bırakmaya ikna etmek için harekete geçtiler.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi'nde gönüllü duman avcıları, örnek bir projeyi hayata geçirdi.

Güzelpınar Mahallesi muhtarı ErgünGürsoy, "Mahallemizin muhtarı olarak sigarayı bırakmak için doktora gittim. Doktor bana '1 Kasım'a kadar içebilirsin' dedi. Ancak ben bugün sizlerin huzurunda tamamen bırakıyorum. İçmeyeceğim gari" dedi.

Kadınlar da ellerinde pankartlarla sigarasız mahalle projesine destek verdi.

Kürsüden eşlerine sigarayı bırakma çağrısı yaptılar.

Mahalle sakinleri, sigara içenlere bağımlılıktan kurtulmaları için 7 ay süre verdi.

Bunun için bir de protokol imzalandı.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde, Güzelpınar'ın girişine "Bu mahallede sigara içilmiyor" tabelası asılacak.

Kaynak: TRT Haber