İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kılıç, 4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi'nde, hastanelerin ihtiyaç duyduğu katma değerli malzemelerle ilgili konuştu.

Doktorların önlükleri, hastane çalışanlarının kıyafetleri ve sedye kumaşı gibi alanlarda inovasyon kültürünü kullanarak, yenilikçi ürünler geliştirdiklerini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Antibakteriyel ve itici yapıda ürünler yapıyoruz. Bu ürünlerde hastane enfeksiyonunu da tetikleyen belli problemler vardı. Antibakteriyel ürünler kullanılmıyor şu anda ülkemizde. Biz bu yenilikçi ürünlerden yaptığımız zaman hem kanı ve idrarı itiyor bu malzeme, özellikle önlüklerde ve sedye kumaşlarında, hem de antibakteriyel özelliği sebebiyle hastane enfeksiyonunun önüne geçiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Yüksek basınçlara dayanabilen kaplama malzemesi

Hastane enfeksiyonlarını azaltan kaplama malzemeleri üzerinde de çalıştıklarını aktaran Kılıç, sağlık merkezlerinin iç mekanlarında kullanılan kompozit malzemeleriyle hastane enfeksiyonlarını azalttıklarını söyledi.

Ali Kılıç, İTÜ bünyesinde farklı kompozit (kaplama) ürünler geliştirdiklerini ifade ederek, "Bu kompozitler ülkemizde üretilen fiber glas ve fiber karbon malzemelerden yapılıyor. Bu ürünleri kaplamada kullanırsak 600-700 bar gibi basınçlara dayanabiliyor. Dolayısıyla şu anda popüler konulardan hidrojen depolama, LPG, CNG gibi gazların depolanması alanında kullanılıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"İngiltere ve Hong Kong'a satış yaptık"

Nano-fiber malzeme üreten bir cihaz geliştirdiklerini anlatan Ali Kılıç, şunları söyledi:

"İnsan saçının binde 1'i kadar kalınlıkta fiber malzeme üretiyoruz. Geliştirdiğimiz makineyi YouTube'a yüklemiştik. Filipinler'den istediler. Makineyi şu anda sattık, buraya sadece göstermek için getirdik. Bunun dışında Hong Kong'a, Çekya ve İngiltere'ye satış yaptık. Yani üniversite laboratuvarlarında üretilen bir teknoloji oralara kadar gitti."

[Fotoğraf: AA]

"Makinelerin büyük olanlarını tasarlayıp imal ediyoruz"

Kılıç, geliştirdikleri makine ve ürünleri üretebilmek için çeşitli markalarla beraber ilerlediklerini belirterek, Anadolu'nun dört bir yanından şirketlerde birlikte başarılı işler kurguladıklarını anlattı.

Kılıç, "Sağ olsun bu firmalar bizdeki bu yetkinliği keşfettikçe İTÜ'ye desteklerini artırarak devam ettiriyorlar. Bu malzemeleri biz üniversitede küçük ölçekte yaptıktan sonra firmalara götürüp firmalardan büyük ölçekte üretimini yapmalarını talep ediyoruz. Şu anda binlerce metre sıvı emmeyen kumaşlardan üretecek kapasitemiz mevcut. Çünkü bu firmalara da bir taraftan bu makinelerin büyük olanlarını tasarlayıp imal ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA