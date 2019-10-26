Çevresinde "Koyuncu Baba" diye tanınan İsmail Bozdemir, ilkokuldan itibaren kitap okumaya devam ederek, bir dönem antikacıların yanında dekorasyon ve tamir işleri yaptı.

27 yıldır kurbanlık koyun yetiştiren Mardinli İsmet Bozdemir, ilkokuldan itibaren okumaya ve kitap sevgisine olan düşkünlüğü sayesinde, 45 bin kitap biriktirdi.

[Fotoğraf: AA]

Okumaya ilkokuldan itibaren aşırı bir merakı olduğunu belirten 58 yaşındaki Bozdemir, 1972'de İslami kitaplara yöneldiğini söyledi.

Koyuncu baba, "O zaman Mısır'dan gönderilen dini kitaplar vardı. Özellikle roman okuduğum yıllarda Zeynep Gazali döneminde, Türkiye'de de İslami camiada adını duyuran Şule Yüksel Şenler ablamızın kitapları, İslami kitapları sevmeye başladım" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Okul harçlıklarıyla kitap aldı

Daha sonra tarihi kitaplar başta olmak üzere ilgisini cezbeden kitaplara yöneldiğini anlatan Bozdemir, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 binin üzerinde kitap okudum desem yeridir, çünkü günde bin 500 sayfa okuduğum dönemleri biliyorum. Hatta bundan birkaç yıl önce baktım, 'Bunlar okunmuş mu, okunmamış mı?' diye. Aşağı yukarı evimde gördüğünüz roman veya sosyal içerikli kitaplardan, okumadığım hiçbir kitabı rafa koymadım. Çocukken babamdan gizli okula gitmiştim. O zaman bir köyden bir köye geçince gördüm ki okul bana yeni başka bir dünyaya kapı açıyor, başka bir alem gibi geliyordu. İkinci sınıftan beri, harçlıklarımla kitap almaya başladım."

[Fotoğraf: AA]

"Allah'tan sonsuz bir kütüphane istiyorum"

Kitap okumadan yatmadığını belirten Bozdemir, "Yatak odamda, oturma odamda, arabamda, koyunlarımın olduğu iş yerimde okuduğum kitaplar ayrıdır. Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmak lazım, çünkü kötü kitap yoktur, kötüyü gösteren kitap vardır. Kitabın lezzetini aldıktan sonra bazen düşünüyorum, eğer kitap okumamış olsaydım, herhalde kafayı yerdim" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Koyuncu baba kitapsız bir hayat düşünemediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hani her insan öldüğünde Allah'tan bir şey ister ya ben de Rabb'im nasip eder de cennete girecek imkanım olursa Rabb'imden güzel bir kütüphane isterim. Allah istediğimizi veriyor ya düşünsenize bütün dilleri bileceğim ve bütün kitapları okuyabileceğim. Allah'tan sonsuz bir kütüphane istiyorum."

"Kitap okumazsak çocuklarımız da okumaz"

Çocuklara okuma sevgisi aşılamak için roman okutulmasını öneren Bozdemir, "İnsanın hem ruhuna, bedenine, aklına hem de fikrine hitap eden romanlar var. Ama ne yazık ki biz Batı klasiklerinin dışında, kendi geçmişimizle ilgili kitapları okuyamıyor ve okutamıyoruz. Okuyup, okutalım çünkü biz kitap okumazsak, çocuklarımız da okumaz" dedi.

Kaynak: AA