Öğrencilere bilimi sevdirmeyi ve bilime bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Young Guru Academy'nin (YGA) yürüttüğü Bilim Seferberliği Projesi ile Türkiye'de 176 okulda yüzlerce öğrenciye bilimsel materyaller dağıtıldı.

[Fotoğraf: AA]

Aziz Sancar, Mehmet Toner, Doğan Cüceloğlu ve Sevinç Atabay gibi önemli bilim adamı ve yazarın danışma kurulunda bulunduğu projeyle, öğrencilere bilim alanında önemli bilgiler kazandırılıyor.

YGA gönüllüleri, Türk mühendisleri tarafından üretilen ve çocukların hayal gücünü geliştirmeye yardımcı olan, eğlenceli, öğretici ve robotik kodlama setini öğrencilere ulaştırıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Sorgulayan bir neslin yetişmesine destek oluyoruz"

YGA Pazarlama ve Prodüksiyon Görevlisi Cansu Aykan, 2000 yılında Türkiye'de kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşu YGA'nın vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde hayatta geçirildiğini ifade eden Aykan, şöyle konuştu:

"Danışma kurulunda eğitim ve bilim alanında bilim insanları var. Bilim seferberliğinde danışmanlık yapıyorlar. Neler anlatmamız ve yapmamız gerektiğini anlatıyorlar. Bilim seferberliği ile Türkiye'nin dört bir köşesinde toplam 176 okula ulaştık. Önümüzde yüzlerce okul var. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Bilim seferberliğine isteyen herkes destek verebilir. İnternet sitemizden yaptığımız işleri inceleyebilir."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin her yerine yayılmaya başladık"

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği ve İşletme Bölümü öğrencisi olan Ferhat Babacan ise hayal gücünü geliştiren, eğlenceli ve öğretici bir robotik ve kodlama seti ile çocuklara bilimi eğlenceli hale getirerek sevdirmeye çalıştıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Seti 81 ildeki çocuklara ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Babacan, "Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı yerlerine bilim setini gönderiyoruz. Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından ilham alıyoruz. Aldığımız ilhamla da çocukları eğitiyoruz. Bu sayede gelecek hayallerini gerçekleştirmek için araç olarak bilim setini kullanacaklar. En büyük hayalimiz bu çocukların bilim setiyle başladıkları yolda robotik alanda kendilerini geliştirmeleri. Önce Anadolu'da başladık daha sonra Türkiye'nin her yerine yayılmaya başladık" dedi.

Kaynak: AA