TRT Haber 28.04.2026 22:57

Fahiş site aidatlarının önüne geçilecek düzenleme Meclis gündeminde

Meclis Genel Kurulu'nda site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Teklif ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek.

Fahiş site aidatlarının önüne geçilecek düzenleme Meclis gündeminde
Düzenleme ile tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak.

Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek.

31 maddelik teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenlere dair bir bölüm de yer alıyor. Teklifle, depremden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredilerin korunmasına yönelik düzenleme yapılması planlanıyor.

Bu adımla afetzedelerin olası icra süreçlerine karşı daha güvenceli hale getirilmesi hedefleniyor.

