Maden işçilerinin eylemi sona erdi

İçişleri Bakanlığı'nda maden işçilerinin Ankara'daki eylemlerini değerlendirmek amacıyla işçi ve işveren tarafları arasında görüşme yapıldı.

Toplantı, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçileri Sinan Koçak ve Özcan Gültekin ile Doruk Madencilik Şirketinin sahibi Sabahattin Yıldız'ın katılımıyla düzenlendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, grev ve eylemlerin sona erdirilmesi için uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, toplantının tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını ve işçilerin, işverenle anlaşarak eylemi sonlandırdıklarını açıkladıklarını bildirdi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle işveren tarafından 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.