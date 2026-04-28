Otomobilin altında kalan kadın sağ kurtuldu

Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi’nde Mustafa A.’nın geri manevra yaptığı otomobil, arkada yürüyen Şöhret Ş.’ye çarptı. Yere düşen Şöhret Ş., otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark edip uyarısı üzerine Mustafa A. aracı durdurdu.

Otomobilin altından yaralı olarak çıkarılan Şöhret Ş., çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Şöhret Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Mustafa A. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.