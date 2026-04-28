Gündem
AA 28.04.2026 21:29

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: Terörsüz Türkiye süreci hayati öneme sahip

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, "Terörsüz Türkiye süreci Türkiye için hayati öneme sahip. Bu süreci ne yazık ki bozmak için emperyal ülkeler arka tarafta iş çevirmeye devam ediyor. Terörsüz Türkiye hem insanı yaşatmaktır hem de Türkiye'nin kaynaklarını boşa harcamamaktır, gelecek kuşaklara yatırım yapmaktır" açıklamasını yaptı.

[Fotograf: AA]

Kentteki programları kapsamında ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığında konuşan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, kuzeyde Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sürdüğünü belirterek, güneyde Suriye ile Irak'ta büyük bedeller ödendiğini, hem terörle mücadele hem de o ülkelerde yaşanan iç savaşlar dolayısıyla en büyük bedeli ödeyen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım yaptığını, bunun hukukla, insanlıkla hiçbir izahının olmadığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Filistin topraklarında yaşadık, gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bu yetmezmiş gibi doğu tarafımızda İran hedef alındı ve İran üzerinde ciddi bir baskı uygulanmaya çalışılıyor. İran'da İsrail tek başına değil, dünyanın süper gücü diye kendini tanımlayan Amerika'yı da yanına alarak insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Ama görüldüğü kadarıyla İran'ın onlar için kolay lokma olmadığı anlaşıldı.

Bütün bu etrafımızdaki ateş çemberi içinde dimdik ayakta kalmak, ülkemizi her türlü beladan, musibetten, saldırılardan korumak çok büyük bir basiret, gayret, liderlik istiyor. Allah'a şükür ki liderimiz, Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başımızda ve bu belalardan uzak kalmak için her türlü çabayı ortaya koyuyor. Sadece bununla kalmıyor, bölgemizdeki bu karışıklıkların, bu anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması adına da elinden gelen diplomatik gayreti göstermeye çalışıyor. Türkiye'nin amacı bölgede sulh, barış ve huzurun sağlanması. Türkiye hakkında kötü emelleri olanlar, birtakım planlar yapanlar şunu bilmelidir ki, Türkiye kimseye düşman değildir ama Türkiye'nin de vaki olacak bir saldırıda düşmanlığından korkmaları gerekir."

Binali Yıldırım, bir yandan dış tehditlere karşı koyarken diğer yandan iç bünyeyi güçlendirdiklerini söyledi.

Dünyanın huzuru ve barışı için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Savunma sanayine yaptığımız yatırımlar bunun için. Terörsüz Türkiye süreci bunun için. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye için hayati öneme sahip. Bu süreci ne yazık ki bozmak için emperyal ülkeler arka tarafta iş çevirmeye devam ediyor. Terörsüz Türkiye hem insanı yaşatmaktır hem de Türkiye'nin kaynaklarını boşa harcamamaktır, gelecek kuşaklara yatırım yapmaktır. Benim sizlere tavsiyem, Terörsüz Türkiye sürecinin tabana yayılması, hemşehrilerimizin zihnine kazınması için elinizden geleni yapın. Bu çünkü bir siyaset değil, bu bir siyasi fantezi değil, bu memleket meselesi, bu Türkiye'nin beka meselesidir ve bu bizim 21. yüzyılda evlatlarımıza en büyük sorumluluğumuzdur."

