Gündem
TRT Haber 28.04.2026 17:26

DMM: Sahte kura listelerine itibar etmeyin

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TOKİ'nin yürüttüğü Yüzyılın Projesi ile ilgili vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Paylaşılan mesajda, TOKİ'nin vatandaşlardan SMS veya telefon yoluyla hiçbir şekilde şahsi hesaplara para transferi talep etmeyeceği vurgulandı.

DMM: Sahte kura listelerine itibar etmeyin

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yüzyılın Konut Projesi"nde kura çekimleriyle ilgili dolandırıcılık faaliyetinin tespiti üzerine açıklama yaptı.

DMM, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınmasını istedi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında kura süreçleri devam ederken, vatandaşlarımızı hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri tespit edilmiştir. Dolandırıcıların; sahte web siteleri, asılsız isim listeleri ve yanıltıcı SMS’ler aracılığıyla "dosya masrafı", "başvuru bedeli" veya "peşinat" adı altında para talep ettiği belirlenmiştir. Bu tarz girişimlere karşı hassas olunması ve sadece ilgili resmi makamların açıklama ve duyurularının dikkate alınması önem arz etmektedir."

DMM sosyal medya hesaplarından vatandaşları şu mesajlarla uyardı:

*Kura sonuçları yalnızca turkiye.gov.tr (e-Devlet) ve toki.gov.tr resmi adreslerinden sorgulanabilir.

* TOKİ, vatandaşlardan SMS veya telefon yoluyla hiçbir şekilde şahsi hesaplara para transferi talep etmez.

*Tüm ödeme ve sözleşme işlemleri sadece duyuru- lan yetkili kamu bankaları üzerinden, şahsen gerçek- leştirilmektedir.

*"Kura sonucunuz çıktı", "Ödeme yapmak için tıklayın" gibi ifadeler içeren şüpheli SMS linklerine ve resmi kurumları taklit eden web sitelerine itibar etmeyiniz.

*Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine bildirilmesi önem arz etmektedir.

*Resmi makamların açıklamaları dışında sosyal medya platformlarında paylaşılan "asıl/yedek isim listeleri" gerçek değildir.
 

Gazze'de haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı
Gazze'de haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı
Otomobilin altında kalan kadın sağ kurtuldu
Otomobilin altında kalan kadın sağ kurtuldu
