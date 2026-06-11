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Dünya
CNN International 11.06.2026 22:01

"Süper El Nino" kapıda: Küresel iklimde sıra dışı dönem başlıyor

Dünyayı etkisi altına almaya başlayan El Nino hava olayının hızla güçlendiği ve küresel ölçekte aşırı hava koşulları ile rekor sıcaklıklara yol açacak tarihi bir "Süper El Nino"ya dönüşeceği açıklandı.

"Süper El Nino" kapıda: Küresel iklimde sıra dışı dönem başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yayımlanan son rapora göre, tropikal Pasifik Okyanusu'nda deniz suyu sıcaklıklarının olağan dışı artmasıyla kendini gösteren El Nino dönemi resmen başladı.

Uzmanlar, bu yılki doğa olayının 1950'lerden bu yana görülen en güçlü ve en büyük El Nino dalgalarından biri olacağını tahmin ediyor. Okyanus yüzeyinin altındaki devasa sıcak su kütlelerinin yüzeye doğru ilerlemesiyle tetiklenen bu sürecin, kış aylarına kadar kesin olarak etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Küresel sıcaklık rekorları yolda

Süper El Nino olarak adlandırılan bu olağanüstü durum, okyanus sıcaklıklarının ortalamanın en az 2 derece üzerine çıkmasıyla gerçekleşiyor.

Okyanustan atmosfere büyük bir ısı enerjisi transferine neden olan bu fenomen, fosil yakıtların yol açtığı küresel ısınma trendini daha da yukarı taşıyacak. Bu doğrultuda uzmanlar, önümüzdeki yıllarda dünya genelinde yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasına kesin gözüyle bakıyor.

"Süper El Nino" kapıda: Küresel iklimde sıra dışı dönem başlıyor

Dünya genelinde aşırı hava olayları

El Nino'nun güçlenmesi, dünyanın farklı bölgelerinde çok ciddi hava değişimlerini beraberinde getirecek. Bu süreç bazı bölgelerde şiddetli kuraklık ve orman yangınlarına yol açarken, bazı bölgelerde ise yıkıcı sel baskınlarına neden olacak.

Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da muson yağmurlarının azalmasıyla kuraklık riskinin artması bekleniyor. Buna karşılık, Amerika kıtasının güney kesimleri ile Afrika'nın bazı bölgelerinde aşırı yağışlar ve ani seller yaşanabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca okyanus sularının ısınması, deniz canlıları ve özellikle mercan kayalıkları üzerinde geri dönülemez hasarlar bırakma riski taşıyor.

"Süper El Nino" kapıda: Küresel iklimde sıra dışı dönem başlıyor

Bilinmeyen tehlikeler ve ekonomik riskler

Geçmişte yaşanan güçlü El Nino dönemleri, ülkelerin ekonomik büyümelerini yavaşlatmış, gıda tedarik zincirlerini bozmuş ve büyük maddi zararlara yol açmıştı. Ancak uzmanlar, bu kez durumun çok daha karmaşık olduğuna dikkat çekiyor.

Dünya genelindeki mevcut sıcaklıkların zaten fosil yakıt kirliliği nedeniyle çok yüksek olması, bu Süper El Nino'nun etkilerini daha da tahmin edilemez kılıyor. Tarihte ilk kez bu kadar sıcak bir küresel iklim zemininde gerçekleşecek olan El Nino'nun, beklenmedik hava anomalilerine yol açmasından endişe ediliyor.

ETİKETLER
Fosil Hava Sıcaklıkları İklim Değişikliği Kuraklık Küresel Isınma Sel Su
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