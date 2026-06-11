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Dünya
AA 11.06.2026 21:35

Brüksel'de paylaşımlı elektrikli skuter yasaklanıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de paylaşımlı elektrikli skuter hizmetleri, artan kazalar, güvenlik sorunları ve kamu düzenine ilişkin endişeler nedeniyle 2027'den itibaren tamamen kaldırılacak.

Brüksel'de paylaşımlı elektrikli skuter yasaklanıyor

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Brüksel Başkent Bölgesi yönetimi, şehirde faaliyet gösteren paylaşımlı skuter şirketleri Bolt ve Dott'un lisanslarını 2026 sonunda yenilememe kararı aldı.

Bu kapsamda, 2027'den itibaren Brüksel'de ulaşım alandaki yeni izinler yalnızca paylaşımlı bisiklet hizmetleri için verilecek.

Kararın alınmasında en önemli etken, elektrikli skuterlerin karıştığı kazalardaki artış oldu.

Bölgesel verilere göre, 2025'te elektrikli skuterlerle bağlantılı kazalarda yaralananların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 666'ya ulaştı.

25 silahlı saldırı olayında kullanılmıştı

Bölgesel yönetim, güvenlik kaygılarının yanı sıra uygunsuz şekilde park edilen skuterlerin kamusal alanda yol açtığı sorunları da dikkate aldı.

Kararda, organize suç grupları ve uyuşturucu satıcılarının paylaşımlı skuterleri giderek daha fazla kullanması da etkili oldu.

Brüksel'de geçen yıl meydana gelen 25 silahlı saldırı olayında paylaşımlı skuter kullanılmıştı.

Kararın ardından Brüksel, paylaşımlı elektrikli skuterleri kaldıran Avrupa şehirleri arasına katılacak. Daha önce Paris ve Madrid benzer kararlar almıştı.

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Belçika Elektrikli Araç Ulaşım Trafik Kazası
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