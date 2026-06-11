Endonezya, Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar nedeniyle Afrika petrolüne yöneliyor

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arif Havas Oegroseno konuya ilişkin açıklama yaptı.

Oegroseno, Endonezya'nın Hürmüz Boğazı üzerinden geçen deniz taşımacılığı rotalarına bağımlı olmayan bölgelerden petrol tedarik etmeye çalıştığını söyledi.

Birçok Afrika ülkesiyle işbirliği yapılıyor

Afrika kıtasından yapılan sevkiyatların Hürmüz Boğazı'ndan geçmemesi nedeniyle Endonezya için uygun bir alternatif petrol kaynağı haline geldiğini belirten Oegroseno, Cezayir, Nijerya ve Angola gibi birçok Afrika ülkesiyle işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Oegroseno, petrol ve doğal gaz potansiyeli olan birçok ülkeyi inceledikleri ve Latin Amerika'da neredeyse tüm ülkelerin böyle bir potansiyele sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.