Elon Musk’tan uzayda yapay zeka hamlesi: Hedef 1 milyon uydu

Yapay zeka teknolojilerinin hızla büyümesi, Dünya üzerindeki veri merkezlerinin fiziksel alan, yüksek enerji tüketimi ve su kullanımı gibi sorunlarla karşılaşmasına neden oluyor. Bu engelleri aşmak isteyen SpaceX, yapay zeka kabiliyetlerini uzaya taşımayı hedefliyor.

Şirketin halka arz süreci öncesinde detayları paylaşan Elon Musk, yüksek kapasiteli güneş panelleri, soğutma sistemleri ve lazer iletişim ağlarıyla donatılmış yapay zeka uyduları üreteceklerini açıkladı. Gelecek yılın sonuna kadar bu uydular için özel bir üretim tesisi kurulması ve seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Sektör temsilcileri yörüngedeki veri merkezlerinin henüz deneme aşamasında olduğunu belirtse de SpaceX, mevcut Starlink uydularında kullandığı teknolojiler sayesinde bu projeyi hayata geçirebileceğine inanıyor.

Gelişmiş lazer ağı ve yüksek enerji kapasitesi

Projenin teknik detaylarına göre, uzaya gönderilecek her bir yapay zeka uydusu yüksek miktarda enerji üretecek ve uydular üzerindeki bilgisayar çipleri birbirlerine lazer bağlantılarıyla bağlanacak. Elde edilen veriler, gelişmiş antenler ve lazer sistemleri sayesinde oldukça düşük bir gecikmeyle Dünya'ya aktarılacak.

Bu uyduların, SpaceX'in test süreçleri devam eden devasa roketleri Starship ve Super Heavy ile fırlatılması öngörülüyor. Alçak Dünya yörüngesindeki yoğunluk tartışmalarına da değinen Musk, uzayın çok geniş bir alan olduğunu ve 1 milyon uydunun bile kalabalık yaratmayacağını savunuyor.

Halihazırda 10 binden fazla aktif uydudan oluşan Starlink ağını yönettiklerini hatırlatan Musk, bu ölçekte bir operasyon tecrübesine sahip tek şirket olduklarını vurguluyor.

Yatırımcıları çekmek için stratejik adım

SpaceX'in yapay zekayı uzay planlarına dahil etmesinin arkasında güçlü bir finansal motivasyon da bulunuyor. Şirket, planlanan halka arzında piyasa değerini artırmayı hedeflerken, yatırımcılara yönelik sunumlarında uzay tabanlı veri merkezlerine ve yapay zeka şirketi xAI'ye büyük ağırlık veriyor. Öte yandan, uzayda veri merkezi kurma yarışı sadece SpaceX ile sınırlı değil.

Google, Microsoft ve Blue Origin gibi teknoloji devlerinin yanı sıra daha küçük ölçekli girişimler de benzer projeler üzerinde çalışıyor. SpaceX, mevcut uydu ağı tecrübesini kullanarak bu rekabette öne geçmeyi amaçlıyor.