Kars'ta göçmen çocuklara resimle terapi uygulaması

Topluma Hizmet Uygulaması dersi kapsamında Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü (PDR) son sınıf öğrencileri, Paşaçayır Mahallesi'nde ikamet eden Afganistan uyruklu çocuklarla bir araya geldi.

Göçmen çocukların yaşadığı travmalar ele alındı

4-10 yaş grubu çocuklarla buluşan öğrenciler, birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Öğrenciler, göçmen çocukların yaşadığı travmaları ele aldı.

Üniversite öğrencileri, terapi esnasında tek tek ilgilendiği çocuklara resim çizdirdi. Resimleri toplayan öğrenciler daha sonra inceleyerek çocukların yaşadıkları sorunları bilimsel zeminde değerlendirecek.

Ruh hallerini yansıtan bir ipucu aranıyor

KAÜ PDR öğrencisi Neslihan Ağrı, Afgan çocukların yanına 15 kişilik bir ekiple gittiklerini söyledi.

Topluma Hizmet Uygulaması dersi kapsamında çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Ağrı, "Bu uygulama çerçevesinde öğrencilere resim çizdirerek onların duygularını, yansımalarını daha iyi ele alabiliyoruz. Onların kağıda yansıttığı resimler, çizdikleri her şey veya kağıdı kullanma şekilleri onların ruh durumlarını yansıtan birer ip ucu aslında" dedi.

"Kötü geçmişi kağıda yansıtsınlar diye buradayız"

Çocukların zor şartlar altında Türkiye'ye geldiğini belirten Neslihan Ağrı, şunları söyledi:

"Buradaki çocuklar gerek savaş ortamından gerek açlık, sefalet ortamlarından çıkıp gelmiş. Bunların izlerini her zaman ruhlarında zaten taşıyacaklar. Bugün burada resimde ortaya çıkar, yarın büyüdükleri zaman farklı bir şekilde ortaya çıkar. İçlerinde bastırdıkları kötü duyguları, kötü geçmişi, kağıda yansıtsınlar, rahatlasınlar diye buradayız."

Kaynak: AA