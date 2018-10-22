Antalyalı öğrenciler tarihi yerinde öğrenecek

Turizmin başkenti Antalya'da ilk ve orta öğretim öğrencileri tarih derslerini dört duvar arasında değil yerinde görüyor.

Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yerinde eğitim talimatı verdi. Talimat ile Perge Antik Kenti'nde ilk ders zili çaldı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Valiliğin projesi ile ilgili şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin sınıf içinde değil, bizzat sahada, antik şehri gezerek ziyaret ederek, dersi görmelerini sağlamış oluyoruz. Öğrencilerimizin bizzat tarihi, kültürel mekanları tanımaları derste işlemiş oldukları konuları da bizzat yerinde görmeleri eğitimin kalıcılığı, etkisi ve oradan tarihten alacakları ilham için çok önemli."

Antik kentteki uygulamalı ilk derse, Aksu ilçesindeki öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, önce teorik bilgi aldı, sonra Perge Antik Kenti'ni gezdi. Atmosfer onları eski çağlara götürdü.

Perge Antik Kenti, proje kapsamında her gün farklı okullardan misafirlerini ağırlayacak.

Kaynak: TRT Haber, AA