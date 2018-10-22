Boyu 110 santimetre vatan aşkı kocaman

Çorum İskilip’te, boyunun 110 santimetre olması dolayısıyla askere gidemeyen Mehmet Semerci, vatani görevini yerine getirmek için Kaymakamlığa başvurdu.

Kaymakamlık ile İlçe Jandarma Komutanlığı arasında yapılan görüşmelerin ardından gerekli izinler alınarak Semerci’ye temsili askerlik yaptırıldı.

Temel askerlik eğitimi aldı

Askeri üniforma giyen Semerci, temel askerlik eğitimi aldıktan sonra silahla kısa süreli nöbet tuttu.

Semerci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“Üniforma giydim, askerlik yaptım”

Askerlerle birlikte karavanada yemek yediğini anlatan Semerci, "Asker olmak için kendi isteğimle başvurdum ve başvurum kabul edildi. Üniforma giydim, askerlik yaptım. Asker arkadaşlarımla yemek yedim, birlikte vakit geçirdik. İki saat nöbet tuttum. Kaymakamımızdan komutanlarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA