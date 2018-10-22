Batı Karadeniz'de yaylacıların "güz vedası"

Düzce'de rakımları bin 200 ila bin 800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylaları, yaylacıların vedasına sahne oluyor.

Ağaçların büründüğü sarı, yeşil, kahverengi ve kırmızı tonlarının yoğun yaşandığı yaylalarda eşsiz manzaralar eşliğinde kışlık odun ihtiyaçlarını tamamlayan yaylacılar, beraberinde getirdikleri hayvanlarıyla geri dönmeye başladı.

Dağların tabloları aratmayan manzarasında güneşin doğuşuyla başlayan günlerini hayvanları ve bahçelerine gösterdikleri ilginin yanı sıra komşu sohbetleriyle geçiren vatandaşlar, kendi tabirlerince "güz vedası" olarak değerlendirdikleri dönüşlerini buruk yaşıyor.

"Muhteşem doğa, temiz hava ve doğal hayat bizim yaşayışımız"

Yaylacılık yapan 56 yaşındaki Yusuf Çakmak, artık yaylalardan dönüşlerin başladığını ve hayvancılık yapanların yaylaları ilkbahar gelene kadar boşalttığını söyledi.

Bölgede yaklaşık 8 ay durduklarını anlatan Çakmak, "Mart veya nisan aylarında yaylaya çıkıyoruz. Hayvancılık yapanlarımız dönüşe geçti. Bizler kışlık odun yapıyoruz. Bu işlerimizi tamamladıktan sonra biz de inişe geçeceğiz" dedi.

Yaylanın kendileri için bir hayat biçimi olduğunu anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"Burada yaz aylarımızı geçiriyoruz. Aile hayatımız buranın üzerine kurulu. Muhteşem doğa, temiz hava ve doğal hayat bizim yaşayışımız. Odunculuk ve ormancılık yapıyoruz, işimiz de burada yani. Kış bitse de yaylalara çıksak diye bekliyoruz."

Kaynak: AA