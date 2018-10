Köpeklerin kelimeleri nasıl anladığı araştırılıyor

Köpekler, insanların kullandığı kelimelere hareketleriyle cevap verebiliyor. Ancak bu kelimeleri nasıl anladıkları hala gizemini koruyor.

Bilim insanlarına göre, köpeklerin insan dilinin bazı yönlerini ayırt etme kapasiteleri bulunuyor. Bazıları bir sürelik eğitim sürecinden sonra, nesnenin adıyla birleştirilmiş bir komuta uygun hareket edebiliyor.

"Frontiers in Neuroscience"da yayınlanan bir araştırmada, 12 köpeğin beyni incelendi. Emory Üniversitesi ve New College of Florida Üniversitesinden bilim insanları "ördek", "plaj topu" gibi kelimelerle bazı nesneleri ilişkilendirerek onları eğitti. Her biri için farklı olan bu objeler, sahipleri tarafından evden getirildi ya da araştırmacıların belirlediği oyuncaklarından seçildi.

Araştırma şartlarına göre, objelerden biri yumuşak biri sert olmalıydı. Bunun amacı da nesneleri daha kolay ayırt etmelerini sağlamaktı. Birkaç ay boyunca eğitilen köpekler, "Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme" makinesine girdi.

Makineye giren köpeklerin onlara öğretilmeyen kelimelere nasıl cevap verdiğini görmek için "şapka" gibi farklı nesneler gösterildi ve anlamsız kelimeler kullanıldı.

İncelemede bildikleri bir kelime kullanıldığında beyinlerinin farklı bölgeleri harekete geçti. Araştırmanın sonucu ise, köpeklerin bildikleri ve bilmedikleri kelimeler arasında ayrım yapabildiğini gösteriyor.

Kaynak: Frontiers in Neuroscience