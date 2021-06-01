Artvinli yaylacılar, Gorgit Yaylası için hayvanlarıyla birlikte sabahın erken saatinde yola çıktı. Yaklaşık 6 saatlik bir yolculuğun ardından yaylaya ulaşıldı.

Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla yaylaya gitmeyi tercih etti.

"Arabayla bir saatte geldik"

Yayla yollarının yapıldığını söyleyen bir vatandaş, "Bir günde ancak geliyorduk, bu sene bir saatte geldik arabayla. Allah razı olsun devletten de, muhtardan da." dedi.

Yayla büyükleri mutlu etse de, çocuklar için arkadaşlardan ayrılmak anlamına geliyor. Ancak yaylaya kısa sürede adapte olan çocuklar, yeni arkadaşlıkları da çabucak kuruyor.

Karadeniz Bölgesi'nde eylül ayının sonuna kadar yaylalarda kalınıyor.