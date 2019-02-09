Çin'in en önemli bayramlarından kabul edilen ve 5 Şubat itibarıyla başlayan bayram tatilini Türkiye ile değerlendirmeyi tercih eden çok sayıda Çinli, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya akın etti.

Bölgedeki bazı otellerde tam doluluk oranı yakalanırken, Çinli konuklar Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı, Zelve Ören Yeri ile Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerinde yoğunluk oluşturuyor. Peribacaları arasında gezinti yapan turistler, doğal güzelliklerin oluşturduğu manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede gezinti yapan Çinli turistlerden Wei Ni, ülkelerinde başlayan tatil nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte seyahate çıktıklarını ve Kapadokya'ya geldiklerini belirtti.

Sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğal, tarihi ve kültürel alanlarını gezmeye başladıklarını anlatan Ni, bölgenin fotoğraflarını daha önce sosyal medyada gördüğünü ve uzun süredir Kapadokya'yı görmeyi hayal ettiğini söyledi.

"Türk insanı çok sıcakkanlı"

Çinli turistlerden Xia Yong ise uçakla İstanbul aktarmalı olarak Kapadokya'ya geldiğini, tatili boyunca Antalya ve İstanbul'daki tarihi yerleri görmek için tura katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çin bayramı nedeniyle Türkiye'ye geldik. Kapadokya çok güzel, çok beğendim. Ayrıca Türk insanı da çok sıcakkanlı. Tatil süresince buradaki birçok yeri görmek istiyorum."

Bölgede yaşanan hareketliliğin, 2019 yılında erken başladığını belirten Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, geçen yıl bölgede turist rekoru kırıldığını, ziyaretçi sayısının bu yıl daha da artacağına inandığını söyledi.

Karaaslan, "Genelde bu aylarda bölgemizde bir sakinlik olurdu. Ancak mevcut yoğunluk bizi memnun ediyor. Turizm sektörü açısından 2019 göstergeleri çok iyi gidiyor. Çinli yoğunluğu geçen yıl da bu yıl da çok iyi. Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki siyasi ilişkilerin artması turizmi olumlu etkiliyor. Çin devleti tarafından tatilde Türkiye'ye gitmek isteyenler de teşvik ediliyor. Dolayısıyla çok fazla Çinli turisti bölgemizde ağırlıyoruz" dedi.

Kaynak: AA