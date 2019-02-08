Çocuklar, eğitim hayatının ilk yıllarında ana dilinin kurallarını öğrenirken, aynı zamanda yabancı bir dil öğrenerek de yepyeni dünyaların kapılarını aralıyor.

Oysa o dile iyi hakimiyet için, belki de eğitimini yıllarca sürdürmesi gerekiyor.

Çocuklar yabancı dili en iyi yabancı öğretmenden mi, yoksa Türk öğretmenden mi öğrenir?

Zorlukları en iyi bilenler ana diline hakim olan öğretmenler

Uzmanlara göre, bir çocuğun eğitim hayatı boyunca karşısına çıkacak zorlukları en iyi bilen, yine ana diline hakim olan öğretmenler.

Zengin kelime hazinesine sahip yabancı bir öğretmen ise, bilgi birikiminin yanı sıra, kuralları açıklama konusunda yetersiz kalıyor.

Uzmanlar, Türk öğretmenin kendi öğrenim sürecindeki deneyimlerinden faydalanacağına dikkat çekiyor.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen, "Her yeterlilik seviyesinde çocuğun yaşayacağı sorunların neler olduğunu, hangi kelimelerde zorlanacağını, hangi gramer yapısını bilemeyeceğini Türk öğretmen daha iyi bilir" diyor.

"Yakınlık yoksa, öğrenme yoktur"

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Ezgi Selçuk Arıcan, son 15 yılda yapılan araştırmaların sonuçlarını şöyle anlatıyor:

"Türk öğretmenlerin çocukların eksiklerini görebilme, yaptıkları hataları ne için yaptıklarını tahmin edebilme anlamında daha başarılı olduğu görülmüştür."

Öğretmenlerin empati yeteneği de bu noktada ön plana çıkıyor. Yabancı öğretmenlerin Türk dil yapısında eksik kaldıkları belirtiliyor. Kültürlerarası farklılık ise, yabancı öğretmen ile öğrenci arasındaki en hassas unsur. Doğru sosyalleşme süreci, birbirini anlamaktan geçiyor.

Uzmanlar "yakınlık yoksa, öğrenme yoktur" diyor. Uzmanlara göre dil yapısını öğrenmek için Türk öğretmenden, dili pekiştirmek için de yabancı öğretmenden faydalanılması daha etkili sonuç veriyor.

Haber: Gizem Çakmak Şahin

Kamera: Fatih Acar