İş güvenliğinin simgesi haline gelen baretin, 89 sanatçı tarafından 95 farklı forma kavuşturulduğu koleksiyon, CerModern'de "Deus ex Machina" sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Geri dönüşüm malzemelerinden silikona, balmumundan metal ve deri parçalarına, yağlı boyadan renkli kağıtlara kadar çok farklı malzemeler kullanan sanatçılar, baretlerin kendilerinde yaptığı serbest çağrışımları ortaya koyuyor.

Baretin içine yerleştirilen topaçlar çocuk işçiliğine, deriyle yamanan ya da üzerine dinamit lokumu yerleştirilen baretler iş güvenliğine dikkat çekiyor.

Renkli kağıtlardan oluşturulan kolajlar, soğuk silikon ya da köpük kullanılan eserler, kişinin içindeki ya da dışarıdaki yabancıya karşı ne kadar korunaklı olduğunu sorguluyor.

Baretin iş yerinden sergi salonuna yolculuğu

Ak, iş yerine kendisini ziyarete gelen bir ressam arkadaşının, yönetim kurulu üyelerinin odasında renkli kağıtla kaplanmış bir baret gördüğünü ve çok beğendiğini söyledi.

Ali Ak, buradan yola çıkarak bir koleksiyon hazırlamaya karar verdiklerini belirterek çeşitli sanatçılarla iletişime geçip baretleri dağıttıklarını, 10 aylık bir çalışmanın sonunda da bu eserlerin oluştuğunu dile getirdi.

Baret deyince herkesin aklına iş güvenliğinin geldiğini vurgulayan Ak, "İş güvenliğinin bir simgesi haline gelmiş baret, çalışanı her şeyden koruyor diye bir algı var. Baretleri sergilerken amacımız 'acaba' sorusunu sordurmak" dedi.

Ak, baretin bilinmeyene karşı bir korunak olup olmadığının, tüm sorunları çözüp çözmediğinin yorumunu sergiyi izleyen sanatseverlere bıraktıklarını belirtti.

Deus ex Machina sergisi, 20 Şubat'a kadar CerModern'de görülebilecek.

Kaynak: AA