Kırklareli'nde etkili olan kar yağışından sonra Yıldız Dağları etekleri karla kaplandı.

Dağların eteklerindeki orman içerisinde bulunan köylerin ağaçlarında buz sarkıtları oluştu.

Beyaz örtüye bürünen ormanlar ve köyler havadan görüntülendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kar yağışının ardından orman ve köylerde eşsiz bir manzaranın oluştuğunu söyledi. Bilgin, kentin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlattı.

Bu güzelliklerin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Bilgin, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

"Yıldız Dağları ve Longoz Ormanları, dünyada görülmeye değer ender yerler arasında. Özellikle bu zenginliklerimiz, kar yağışı ve yaz mevsiminde görülmesi gerekiyor. Yıldız Dağları eteklerinde bulunan köylerimiz ise ayrı bir güzellik sunmakta. Bölgemize kar yağıyor, ancak ılıman havası dikkat çekici."

Kaynak: AA