Bodrum Turgutreis Mahallesi'nde yaşamlarını sürdüren Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü 69 yaşındaki Numan Pekdemir ile eşi 60 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Huriye Candan Pekdemir, geçen yıl nisan ayında ağzı bağlı poşet içerisine konularak çöpe atılan bir kaplumbağa buldu.

Kaplumbağayı çöpten çıkartarak evlerine getiren çift, cuma günü buldukları kaplumbağaya "Cuma" adını verdi.

Kaplumbağayı yaz aylarında evlerinin bahçesinde besleyen, kışın da ona balkonda özel bir yuva oluşturan hayvansever çift, 10 yaşında ve yaklaşık iki kilo ağırlığındaki kara kaplumbağasını adeta çocukları gibi benimsedi.

Kış uykusuna yattı

Huriye Candan Pekdemir, yaz boyunca kaplumbağaya bahçede baktıklarını ve sokağa bırakmadıklarını belirterek, "Çöpten alıp geldiğimiz ve büyüttüğümüz kaplumbağa artık bizim parçamız oldu. Yaz aylarında bahçede baktığımız kaplumbağaya, kışın da bir yuva yaptık. Yuvadan çıkmadığını fark ettiğimiz kaplumbağanın kış uykusuna yattığını gördük. İki ay hiç uyanmadan ve yemek yemeden orada yattı" dedi.

Numan Pekdemir ise iki aylık kış uykusunun ardından kaplumbağanın uyandığını anlatarak şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce yuvasına baktığımızda uyandığını gördük. Artık her gün bahçeye bırakıyorum ve orada yemeğini yiyor. Daha sonra soğuk olduğu için alıp yeniden yuvasına koyuyorum. Kaplumbağaya özenle bakıyoruz. Onu cuma günü bulduğumuz için adını da 'Cuma' koyduk. Bütün insanları hayvanları sevmeye davet ediyoruz. Onlara zarar vermemek lazım."

Yine zarar göreceğinden korkuyorlar

Hayvanı doğaya bırakmak istediklerini ancak bunu yapamadıklarını anlatan Pekdemir, "Onu sokağa bıraktığımızda, birisinin alarak yine zarar vermesinden korktuk. Gözümüzün önünde olsun ve sağlıklı olduğunu bilelim istedik. Burada rahatı oldukça iyi. Bahçeye onun seveceği yiyeceklerden ekiyoruz. Biz artık ondan ayrılamayız" dedi.

Kaynak: AA