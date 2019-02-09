Behlül isimli kedi, papyonu ve sevimli tavırlarıyla işyeri sahiplerinin yanından hiç ayrılmıyor.

Edirne'de el yapımı takı satan Nasip Büke, onu, soğuk bir kış akşamı dükkanına aldı, ısınmasını sağladı. O günden sonra hiç ayrılmadı.

Behlül'ün sahibi Nasip Büke,"Sabah ben geldiğimde Behlül'ü görüyorum kapıda. Birlikte çalışmaya başlıyoruz mesaiye başlıyoruz. Akşam bitene kadar birlikteyiz. Dükkana gelen herkes soruyor" dedi.

Behlül ismini koydukları kedi hıç çıkarmadığı papyonu ile dikkat çekiyor.

Pasajda bir de sandalyesi bulunan Behlül, çevre esnafının da, müşterileri tarafından da çok seviliyor.

Haber: Yavuz Demir