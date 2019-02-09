El halısı dokumacılığında Türkiye'de önemli yere sahip Demirci'de pek çok mahallede kurulan dokuma atölyelerinde, yurt dışından gelen siparişlere göre farklı desen ve renklerde halılar dokunuyor.

Sabahın erken saatlerinde dokuma tezgahlarının başına geçen kadınlar, günde yaklaşık 6 saat çalışarak 40 lira yevmiye alıyor. Bir dokuma tezgahında çalışan 6 kadın, bir halıyı yüz binlerce düğüm atarak 20 ile 30 gün arasında değişen sürede tamamlıyor.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, ilçenin ana geçim kaynağının halıcılık olduğunu, yaptıkları ihracatta kadınların büyük katkısı olduğunu belirtti.

"Yün doğal ve organik"

Demirci'de halıcılığın yaklaşık 200 yıllık bir gelenek olduğunu anlatan Kelem, bir dönem 100'den fazla şirketin burada yün iplikten el halısı ürettiğini ancak daha sonra sanayileşmenin etkisiyle el halısının ilçedeki payının azaldığını ifade etti.

Kelem, "Ege İhracatçı Birliklerinden aldığımız verilere göre, ilçemizde 5-6 milyon dolar civarında halı, tekstil ve tekstil ham maddeleri ihracatı var. İnşallah daha da artacağı kanaatindeyiz. Biz yünden dokuyoruz halılarımızı, yün doğal ve organik bir materyal. Artık insanlar tükettikleri gıdalarda ve kullandıkları eşyalarda organik maddelere yönelmeye başladı" dedi.

Halı ve tekstil ham maddesi ihracatında 30 ülkeye ulaştıklarını belirten Kelem, şöyle konuştu:

"En yoğun ihracat yaptığımız ülke ABD, neredeyse üretimin yarısında fazlasını bu ülke kapsıyor. Bunun yanında İngiltere, Fransa, Hollanda İngiltere, İsrail, Suudi Arabistan, Belçika'ya ihracat yapıyoruz."

Kaynak: AA