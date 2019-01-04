Trafik polisi Fethi Sekin İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısı esnasında görevinin başındaydı. Adliye kapısına yaklaşan şüpheli aracı görünce yola çıktı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çekip çatışmaya girdi, aracın kapıya yönelmesine mani oldu.

Uzun namlulu silahları olan iki teröristin karşısına cesaretle çıktı. Beylik tabancasıyla birini vurdu, ancak mermisi bitince diğer teröristin kurşunuyla şehit oldu.

Kahraman Fethi Sekin, dikkati ve cesareti sayesinde onlarca hayatın kararmasına engel oldu.

Bütün Türkiye’nin kalbinde yaşayan Fethi Sekin Elazığ’ın Baskil ilçesinin Doğancık köyünde 1 Kasım 1973 yılında dünyaya geldi.

Şehit Fethi Sekin’in hayatı, şehidin babası Zeki Sekin, dayısı Hikmet Kürüm, halası Fatma İlçem, kardeşi Vedat ve Fikriye Sekin ile mesai arkadaşları, dostları ve hayatına tanıklık etmiş arkadaşlarının anlatımlarıyla belgesele çekildi.

TRT Kurdi’nin hazırladığı “Şehit Fethi Sekin” belgeseli, şehadetinin yıl dönümü olan 05 Ocak Cumartesi günü saat 18.30’da, Türkçe altyazılı olarak TRT Kurdi ekranlarında yayınlanacak.

Kaynak: TRT Haber