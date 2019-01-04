Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Aydın Işık, çaresizliklerini gördüğü sokak hayvanları için harekete geçti.

Işık, her sabah ezanından sonra evinin bulunduğu Şarkiye Mahallesi'nde mamaları kaplara bırakarak kedileri besliyor. Yaralı ya da hasta olanları tedavi ettiriyor, evinin bahçesinde onlar için yaptırdığı içinde elektrikli ısıtıcı bulunan iki odalı barınakta soğuktan korunmalarını sağlıyor.

"Sokak hayvanları için yaptıklarım insani bir görev"

Işık, 4 yıl önce felç geçirmesinden sonra sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini ve iyileşme sürecinden onların büyük faydasını gördüğünü söyledi.

Önceleri sağlık sorunları olan sokak hayvanlarının bakımlarını yaptığını belirten Işık, şöyle konuştu:

"İyileşmeleri için özel yaptırdığım iki odalı barınakta dinlenmelerini sağladım. Şimdi bulunduğum evin sokağında ve civarında yaklaşık 60 kediyle ilgileniyorum. Sokak hayvanları için yaptıklarım bir meziyet değil, insani bir görev."

"İnsanlar sokak hayvanlarını sadece sevip gidiyor"

Işık, sokaklarda çok sayıda hasta ve sakat hayvanın olduğunu anlatarak, özellikle trafikte sokak hayvanlarına yönelik dikkatin artması gerektiğini vurguladı.

Otomobil çarpması sonucu bir sokak hayvanının vücudunda önemli yaralar oluştuğunu belirten Işık, şunları söyledi:

"Hayvanlara sahip çıkmazsak, insanlığa da sahip çıkamayız. Sahiplenme duygumuz tüm canlılara karşı olmalı. Toplum bu konuda daha duyarlı olmalı. İnsanlar sokak hayvanlarını sadece sevip gidiyor. Sorumluluklarını üstlenmek istemiyor. Kış şartlarında sokak hayvanları yiyecek ve içecek su bulamıyor. Suları donuyor. İnsanlar onların bu ihtiyaçları karşılamak yerine, hayvanları uzaklaştırıyor."

Kaynak: AA