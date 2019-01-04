Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da etkisini artıran kar yağışı zirveyi tamamen beyaza bürüdü.
Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Uludağ’da, bazı araçlar da kara saplanarak yolda kaldı. Vatandaşların yardımlarıyla araçlar saplandıkları yerden çıkarılırken, iş makineleri de gün boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Dün öğlen saatlerinde başlayıp etkisini artıran kar yağışı tipiye döndü. Dağ yolu ulaşıma kapandı. Kar küreme araçlarının sevk edildiği yollar temizleniyor. Tipi şeklinde yağan kar sonucunda Oteller Bölgesi’nde kar kalınlığı 101 santimetreye ulaştı.
Kaynak: İHA