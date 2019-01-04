Yaşam

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

04 Ocak 2019 Cuma 09:56 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 10:10

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da tipi şeklinde kar yağmasından sonra, kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da etkisini artıran kar yağışı zirveyi tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Uludağ’da, bazı araçlar da kara saplanarak yolda kaldı. Vatandaşların yardımlarıyla araçlar saplandıkları yerden çıkarılırken, iş makineleri de gün boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Dün öğlen saatlerinde başlayıp etkisini artıran kar yağışı tipiye döndü. Dağ yolu ulaşıma kapandı. Kar küreme araçlarının sevk edildiği yollar temizleniyor. Tipi şeklinde yağan kar sonucunda Oteller Bölgesi’nde kar kalınlığı 101 santimetreye ulaştı. Kaynak: İHA Etiketler: Uludağ Tipi kar kalınlığı bursa

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