Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahatttin Korkmaz'ın otomobiliyle çarpması sonucu yaralanan şahin tedavi altına alındı.

Yaralı şahine ilk müdahaleyi Bölge Trafik İstasyonunda görevli Polis Memuru, üzerindeki yeleği örterek yaptı.

Edinilen bilgilere göre göre Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz yönetimindeki otomobil, karayolunun ortasına inen şahine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahin yaralandı.

Aracını durduran Başkan Korkmaz, yaralı şahini yol kenarına alıp ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen Bölge Trafik İstasyonun görevli polis, üzerindeki yeleğini çıkartıp yaralı şahinin üzerine örttü.

Yaralı şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alınarak tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü. İlk yapılan tetkiklerde şahinin bacağının kırıldığı tespit edildi.

Kaynak: DHA