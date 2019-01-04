Ankara'da otomobil kaplama işi yapan 2 arkadaş, sıra dışı bir işe imza attı ve otomobillerini 1 kuruşlarla kapladı.

1989 model araç, 25 bin tane 1 kuruş kullanılarak yapıldı. Araç, uzaktan altın kaplama gibi görünüyor.

Kaplamada kullanılan 1 kuruşlar Merkez Bankasından özel izin ile alındı. 4 kişilik ekip 4 gün boyunca çalıştı.

Araç sahibi Rıza Altıntaş, para olduğunun ilk başta anlaşılmadığını söyledi.

"Fotoğraf çektiren var, arabayı yakından inceleyen var, yolda durdurup dokunmak isteyen var."

Yapılan işlem ruhsata işlendiği için aracın trafiğe çıkmasında bir sorun bulunmuyor.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Yahya Ercan